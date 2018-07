A fabricante brasileira de produtos eletrônicos CCE anunciou nesta sexta-feira, 23, entrada no mercado nacional de celulares, com foco no grande mercado de telefonia móvel pré-paga do país.

A companhia vai começar a vender quatro modelos de aparelhos, todos desbloqueados e compatíveis com dois chips GSM (dual chip), mais comumente usados por usuários de linhas pré-pagas. Os aparelhos também possuem recepção de TV digital, câmera e conexão sem fio via bluetooth.

A meta da companhia no primeiro ano é atingir vendas de 100 mil unidades. Em cinco anos, a expectativa é de participação de mercado de 3 por cento no Brasil.

A empresa vai disputar mercado com gigantes do setor como as sul-coreanas Samsung, que já vende três modelos de celulares compatíveis com dois chips no país. Enquanto isso, a também sul-coreana LG oferece dois modelos para dois chips.

O Brasil encerrou o primeiro semestre com uma base de 185,1 milhões de acessos de comunicação móvel ativos, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Desse total, 82,3 por cento são pré-pagos e o restante pós-pagos.

/ALBERTO ALERIGI JR. (REUTERS)