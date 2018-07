A LinuxCon começou nesta terça-feira, 31, trazendo ao Brasil alguns dos maiores nomes em software livre e programação do mundo. O evento acontece nos Estados Unidos, Europa e Ásia desde 2007, e é a primeira vez que vem à América Latina.

Linus Torvalds, criador do Linux, em entrevista coletiva. FOTO ANDRE LESSA/AE

Linus Torvalds, criador do Linux, é a principal atração do evento que gira em torno de seu sistema operacional. Torvalds, no entanto, afirmou que sua principal função atualmente é a de “ler e-mails”, e que praticamente só escreve linhas de código quando está enviando suas sugestões e críticas a algum desenvolvedor. “Dou apenas uma direção, com algumas linhas brutas de código para exemplificar”, explicou.

A LinuxCon acontece em momento oportuno para o software livre, que vem consistentemente ganhando aceitação tanto entre usuários domésticos quanto corporativos e governamentais. Com o Android, o Linux passou a brigar pelo domínio no segmento de smartphones, além de já ter ocupado a fatia principal do marcado de servidores.

Com foco voltado para desenvolvedores e profissionais da área, a LinuxCon embarca na onda de crescimento do sistema operacional, alimentando o círculo que permite a ampliação do uso de Linux no Brasil.

Ao longo do evento, que vai até o fim da tarde de amanhã, 1, ainda serão discutidos temas como licenças para software gratuito, segurança em servidores e computação em nuvem.