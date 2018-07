Participantes começaram a entrar no evento ao meio dia; a abertura oficial é às 21h30

SÃO PAULO – O pavilhão de exposições do Anhembi começou a receber ao meio-dia desta segunda-feira, 28, os participantes para a sexta edição da Camps Party. Quem se adiantou e recebeu o crachá por correio conseguiu entrar uma hora e meia antes do previsto.

O primeiro dia não tem programação de palestras. É um dia livre para os participantes chegarem e se acomodarem, se instalando nas barracas e bancadas. O único problema relatado pela organização foi a falta do transporte gratuito entre a Rodoviária do Tietê e o Anhembi, que não foi disponibilizado. “Tentamos até há pouco, mas, infelizmente, não conseguimos apoio ainda”, explicou Mario Teza, diretor geral do evento.

A abertura oficial é às 21h30, com participação de autoridades e apoiadores da Campus Party. Além dos discursos, serão exibidos vídeos e será realizada uma homenagem a Aaron Swartz, personagem importante no debate sobre livre circulação de informações na internet. Será possível acompanhar a abertura ao vivo com o live streaming oficial da Campus Party.

