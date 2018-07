Comediante oferece US$ 100 mil por login de Twitter

O comediante americano Drew Carey (“The Drew Carey Show”; “Whose Line Is It Anyway”) ofereceu 100 mil dólares pelo login @drew no Twitter. O nome é propriedade de Drew Olanoff, usuário que se cadastrou logo depois do lançamento do Twitter. Drew decidiu colocar seu login pra leilão em uma campanha beneficente, após ser diagnosticado com câncer.

06/10/2009 | 15h07