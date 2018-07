Carro do Google passa pelas ruas da cidade de Palo Alto, na Califórnia. FOTO: Paul Sakuma/AP

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) deu uma bronca no Google, mas não tomará nenhuma medida contra a empresa por coletar dados pessoais transmitidos por redes Wi-Fi abertas ao fazer o mapeamento com os carros do Street View.

Em uma carta de duas páginas divulgada nesta quarta-feira, 27, a agência reguladora expressou seu descontentamento com o Google por permitir que e-mails, senhas e atividades na internet fossem monitoradas por tantos anos antes de a gerência da empresa se desse conta do ocorrido.

Foi necessário um inquérito dos reguladores da Alemanha no primeiro semestre para o Google perceber que estava coletando informações de redes Wi-Fi com os carros do Street View ao redor do mundo.

O caso indignou algumas entidades de defesa da privacidade que acreditam que o Google pode ter violado leis sobre “grampos” sem autorização. A coleta de dados também chamou a atenção de autoridades de alguns dos 30 países onde os carros do Google percorreram as ruas.

Embora o Google tenha se desculpado, também insistiu firmemente que não violou nenhuma lei porque coletou dados de redes que deveriam estar protegidas por senhas. A falta de segurança deixa as redes Wi-Fi abertas para qualquer pessoa que passar no local. Os carros do Google não são mais equipados com detectores de Wi-Fi.

O FTC disse que terminou a investigação sobre o caso, se dizendo satisfeito com as séries de medias que o Google anunciou na semana passada como esforço para melhorar os controles internos de privacidade.

A Consumer Watchdog, uma das ONGs que mais criticaram a chamada “espionagem Wi-Fi”, considerou a decisão do FTC como “prematura e errada”. A entidade também sugeriu que os lobistas do Google pressionaram pelo resultado do inquérito. A empresa já gastou US$ 3,9 milhões com lobby neste ano e foi beneficiada pelo FTC em uma série de tópicos, de acordo com o próprio Google.

“No mínimo, o público merecia um relatório completo sobre os abusos do Google por parte do escritório de proteção ao consumidor do FTC”, disse John Simpson, que dirige o monitoramento sobre o Google na Consumer Watchdog.

Em comunicado, o Google disse ter acolhido com bons olhos os resultados do FTC. A coleta de informações, porém, continua a ser investiada por um grupo de promotores.

Também nesta quarta, a Itália se tornou o mais recente país fora dos Estados Unidos a abrir investigações para saber se o Google violou leis do país.

O Google disse ter coletado cerca de 600 gigabytes (GB) de dados — suficientes para preencher seis andares de uma biblioteca acadêmica — e quer deletar toda a informação assim que ela não for mais necessária para a investigação em todos os países. Até agora, a empresa só removeu os dados coletados na Irlanda, Dinamarca Áustria e Hong Kong.

