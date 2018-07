Ao encerramento do primeiro Hackatão, jornalistas e desenvolvedores comentam o resultado do sábado

SÃO PAULO – Encerrado o primeiro Hackatão, maratona de jornalismo e programação de 24 horas organizada de forma pioneira pelo Estadão no País. os jornalistas Alexandre Matias, editor do Link, e José Roberto de Toledo, do Estadão Dados, falam sobre a importância da iniciativa, que reuniu produtores de conteúdo e programadores na sede do jornal, em São Paulo, por todo o sábado.

