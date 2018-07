São Luís do Paraitinga (Sergio Neves/AE)

Era sábado a noite, mas as hashtags #enchentes e #projetoenchentes começaram a mobilizar publicitários, comunicadores, desenvolvedores. Idéias começaram a surgir. Uma plataforma em WordPress começou a ser desenvolvida.

“A idéia principal é a prestação de serviços. Como médicos podem ajudar? Como publicitários podem ajudar?”, diz ela, que foi dormir de madrugada reunindo ideias para formatar o projeto.

O site também funcionará como centralizador de notícias de jornais e também de relatos enviados pelos próprios usuários sobre os acontecimentos. A ferramenta terá os contatos dos órgãos públicos que podem ajudar: defesa civil, bombeiros, hospitais. E, por fim, terá uma seção de doação e voluntariado – a idéia é, inclusive, fazer um rastreamento desse tipo de ajuda para evitar desvios e desperdícios.

View Projeto Enchentes in a larger map

O projeto ainda está nascendo. Toda a discussão está acontecendo no Twitter, sob a mediação da própria Cristiana. Se você tem boas idéias sobre como as redes sociais podem ajudar nessas horas difíceis, Cris avisa que aceita sugestões e pitacos no próprio Twitter: @cristalk.

