Ainda não há data certa para que a Timeline seja lançada para todos os usuários – o processo de atualização deve começar nas próximas semanas. Mas é possível ter a novidade em alguns passos:

Atenção | Para ativar a Timeline é necessário ter uma conta verificada, o que significa que você terá de informar um número de celular ou o de um cartão de crédito para o Facebook. Essa informação será registrada em seu perfil, mas fica visível apenas para você por padrão.

Nem tanta pressa | Quem não está tão ansioso pela novidade, mas quer ter prioridade quando o processo de atualização começar, pode se registrar na página facebook.com

1. O início | Habilite o acesso do aplicativo “Developers” do Facebook no seu perfil.

2. Crie um aplicativo | Vá em “Criar um app” e dê um nome para seu aplicativo. Nesse momento, será necessário verificar sua conta; os dados fornecidos precisam ser reais.

3. É só completar | Na guia “Open Graph”, clique em “Get Started using open graph” e preencha os campos usando os exemplos já dados na página.

4. Configurações | Você estará na página de configurações do seu aplicativo. Faça qualquer mudança nos campos preenchidos anteriormente. Por exemplo, troque “read” para “reeeeead”. Salve as mudanças e prossiga até o final do processo de configuração.

5. Ativação | Espere alguns minutos e volte para a página inicial do seu perfil. Lá estará um link para ativar a Timeline.

6. Discreta | Durante uma semana, sua Timeline não será pública a menos que você a publique. Depois disso, ela será automaticamente publicada. Mesmo antes da publicação, ela será vista como sua página de perfil por todos do Facebook que já tenham ativado a Timeline.

