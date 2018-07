Aplicativo promete encontrar vaga de emprego baseado nas conexões dos amigos e dispara mensagens aos usuários

SÃO PAULO – Nos últimos dias, você deve ter recebido no Facebook algumas (ou muitas) solicitações do aplicativo Silp. A promessa dele é pretensiosa: você vai encontrar o emprego de seus sonhos.

O app pergunta suas habilidades e interesses e, com base em sua rede de amigos, promete achar as melhores vagas para você. O que leva ao outro ponto: adicionar novos amigos para participar, pois, segundo o aplicativo, “quanto mais amigos você tiver no Silp, mais e melhores oportunidades de carreira e ofertas de emprego cruzarão o seu caminho”.

App manda mensagens aos amigos do Facebook. FOTO: Reprodução

Não é necessário nem se cadastrar para participar: é só ceder à curiosidade e clicar para ver o convite e o aplicativo já o considera parte da rede, podendo disparar convites aos seus amigos.

Essa, no entanto, não é a primeira vez — e não deve ser a última — em que um app bombardeia notificações aos contatos, chegando a incomodar muitos usuários. O BranchOut, que também seguia o estilo “LinkedIn para o Facebook”, prometia ajudar o usuário a construir seu perfil profissional com base em sua rede de amigos, fazendo conexões de acordo com a sua área de atuação.

No entanto, esses aplicativos não ficam restritos à área de networking. Um exemplo clássico — e talvez o maior — seja o aplicativo “Meu Calendário”, que lembra o usuário dos aniversários de seus amigos na rede social.

Vale lembrar que, quando o aplicativo se torna recorrente nas notificações muito rapidamente, é preciso ficar de olho: pode ser um vírus, sob o pretexto de uma novidade. Exemplos foram os apps “Enable Dislike Button”, “Mude o a cor do seu perfil” e “Veja quem visitou o seu perfil”.

Para parar de receber convites de algum app que anda te perturbando, siga os passos:

1) Vá em “Notificações” (o pequeno globo que fica no canto superior esquerdo, ao lado do ícone “Mensagens”)

2) Clique em “Exibir todas as notificações”

3) Coloque a seta sobre a solicitação indesejada e clique no ‘X’ que aparecerá à direita

4) Clique em “Desativar”.

Uma outra maneira é ir direto nas configurações de aplicativo:

1) Clique na seta no canto superior direito, ao lado de “Página inicial”

2) Vá em “Configurações de conta”

3) Selecione a opção “Aplicativos” e escolha o app cujas notificações quer excluir

4) Na janela de configurações do app, selecione “Notificações” e escolha “Nunca”

5) Clique no botão “Fechar.

Usou as dicas e continuou com algum problema? Tem outra dica? Conte para a gente!