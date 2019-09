Laerke Posselt/The New York Times Para Casper Klynge, embaixador da Dinamarca no Vale do Silício, atuar na região é mais difícil que no Kosovo

Casper Klynge, diplomata de carreira da Dinamarca, já trabalhou em alguns dos lugares mais turbulentos do mundo. Certa vez, ele passou 18 meses envolvido em esforços de reconstrução no Afeganistão. Durante dois anos, liderou uma missão de gerenciamento de crises no Kosovo. No entanto, Klynge, 46 anos, diz que seu cargo mais difícil no exterior é o que ele tem agora: o de primeiro embaixador estrangeiro do mundo no setor de tecnologia.

Em 2017, a Dinamarca se tornou o primeiro país a criar formalmente um cargo diplomático para representar seus interesses perante empresas como Facebook e Google. Depois que a Dinamarca determinou que os gigantes da tecnologia agora têm tanto poder quanto muitos governos – se não mais – Klynge foi enviado ao Vale do Silício.

“Qual é o maior impacto cotidiano na sociedade? Um país no sul da Europa, ou no sudeste da Ásia ou na América Latina, ou as grandes plataformas tecnológicas?”, disse Klynge. “Nossos valores, instituições, democracia, direitos humanos, na minha opinião, estão sendo desafiados agora por causa do surgimento de novas tecnologias e as empresas se tornaram, na prática, atores da política externa.”

Depois de dois anos no cargo, Klynge não tem ilusões sobre qual lugar as preocupações da Dinamarca ocupam na mente do Vale do Silício. A população da Dinamarca, de 5,8 milhões de pessoas, é menor que a da área metropolitana de São Francisco. Menos de 1% dos usuários globais do Facebook estão no país escandinavo.

As empresas do Vale do Silício e seus líderes deram a Klynge uma recepção diferente. Ele nunca se encontrou com Mark Zuckerberg, do Facebook, ou Sundar Pichai, do Google, ou Tim Cook, da Apple. As autoridades dinamarquesas disseram que era como lidar com uma superpotência mundial opaca. Elas estão preocupadas com desafios que afligem o Ocidente, como a disseminação de conteúdo falso, problemas sobre privacidade e serviços famintos por dados, além dos baixos impostos que as empresas pagam fora dos EUA.

Tentativa de diálogo

Mas os obstáculos que Klynge enfrentou no Vale do Silício foram humilhantes. Ele disse que levou nove meses para se sentar com um executivo de uma das maiores empresas de tecnologia – o dinamarquês se recusou a citar nomes. Ele chegou esperando uma conversa franca sobre questões previamente acordadas, incluindo impostos, segurança e desinformação, mas só lhe foi oferecida uma visita à sede da empresa.

Mas algumas empresas de tecnologia dizem que já entendem melhor o trabalho de Klynge. Brad Smith, presidente da Microsoft, disse que conversava regularmente com o dinamarquês. Para Smith, a nomeação deu à Dinamarca uma “influência especial”. Já Peter Münster, porta-voz do Facebook, disse que “demorou até entendermos a abrangência e as intenções no papel de Klynge”. Google e Apple se recusaram a comentar, enquanto a Amazon não respondeu ao NYT.

Vanguarda

A Dinamarca enfrentou algumas críticas por colocar as empresas no mesmo nível dos governos soberanos, mas outros países também estão dedicando recursos diplomáticos à indústria de tecnologia. A França criou um embaixador para assuntos digitais, por exemplo, enquanto Austrália, Grã-Bretanha e Alemanha abriram postos para facilitar o comércio e o investimento. Mas Klynge ainda é o único embaixador direto no Vale do Silício.

Hoje, ele tem um escritório em Palo Alto, não muito longe da sede das gigantes de tecnologia. Sua equipe tem cerca de 11 pessoas, sendo sete na região, três na Dinamarca e uma na China – país cuja importância na indústria de tecnologia cresce a olhos vistos. Klynge disse estar surpreso por ver empresas chinesas estarem mais abertas a discutir questões políticas do que as dos EUA. “A diplomacia é, por natureza, um negócio de longo prazo no qual você não vê, necessariamente, as metas sendo cumpridas de um dia para o outro”, disse ele. / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO