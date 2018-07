O Google Chrome tem busca na barra de endereços como padrão do navegador – que, obviamente, exibe resultados do Google. Mas assim como no Firefox, o Chrome permite a instalação de buscadores adicionais e o uso de palavras-chave para acessá-los.

É só ir nas Opções do navegador, clicando no botão da ferramenta ao lado da barra de endereços. Nas opções, clique em Gerenciar no campo Pesquisa padrão, e a janela de pesquisas se abre.

Aqui você pode editar as pesquisas do navegador e atribuir a elas diferentes atalhos. Também é possível adicionar novas pesquisas, usando como modelo uma URL pré-existente.

Para criar um atalho de pesquisa, basta editá-la, acrescentando ou alterando a palavra-chave. Para criar uma pesquisa, você precisa usar uma URL de pesquisa já feita. Por exemplo, digamos que você quer acrescentar o IMDb aos seus mecanismos de busca. Aí você entra em www.imdb.com e faz uma busca qualquer. Na página de resultados, é preciso copiar a URL, substituindo o termo buscado por %s.

http://www.imdb.com/find?s=all&q=megan+f…

vira

http://www.imdb.com/find?s=all&q=%s

E essa segunda URL que você usa para criar uma nova pesquisa no Chrome.

Depois é só usar a palavra-chave na barra de endereços, e conferir se você também conseguiu fazer sua navegação ficar um pouquinho mais ágil.