Por Paul Boutin

Uma das perguntas mais frequentes dos leitores é: “Posso usar o bate-papo do Facebook sem que certas pessoas percebam que estou online? Não quero que estas pessoas me incomodem”. Respondi a esta pergunta no ano passado, mas o Facebook mudou recentemente sua interface de bate-papo para permitir um filtro mais seletivo. Entretanto, há detalhes aos quais é preciso prestar atenção, para que você não se revele acidentalmente as pessoas de quem quer se esconder.

—-

O Facebook permite que você use sua “Lista de Amigos” para determinar quem pode vê-lo quando você está online. Quando você abre a janela de bate-papo, clicando na ferramenta Bate-papo, no lado direito inferior da página, ela mostra quais são os seus amigos que se inscreveram para participar da conversa. Olhe para o topo desta lista; verá um grupo de suas “Listas de Amigos”, se já criou algumas, e a do grupo, “Outros Amigos”.

Para não ser visto por determinados membros, vá para a home page do seu Facebook. Clique em “Amigos” no canto superior esquerdo. O Facebook mostrará uma lista de todos eles. No lado superior direito da página há um botão, “Criar uma Lista”. Clique ali. O Facebook mostrará uma caixa de diálogo que permitirá selecionar determinados amigos, clicando nas suas imagens do perfil ou digitando seus nomes em uma caixa de busca.

Acrescente as pessoas que você não quer que o vejam, e dê um nome para a lista, por exemplo, “Ocultar da Lista do Bate-papo”. Clique então no botão “Criar Lista” para salvá-lo.

Volte à janela do bate-papo e clique “Desconectar”, depois “Conectar”. A nova lista aparecerá no topo de sua lista de amigos visíveis. À direita do seu nome há um ícone que representa um interruptor de alguma engenhoca eletrônica.

Coloque o cursor sobre ele, e aparecerá “Desconectar”. Clique no interruptor — você não pode arrastá-lo como se fosse um interruptor de verdade — e o Facebook o ocultará dos amigos no “Ocultar” da lista de bate-papo.

Mas há um truque: Se você tem um amigo em duas listas, uma das quais está configurada online e a outra offline, o Facebook deixará você online para aquele amigo. Para esconder-se deles, você precisa retirá-los de todas as listas que você tornou visíveis, ou desconectar aquelas outras listas também.

Muitas pessoas optam por desconectar totalmente o bate-papo do Facebook para não ser convidadas a participar de conversas em tempo real. Para isto, clique na ferramenta bate-papo, depois “Opções” no topo da janela de bate-papo que aparecerá. Escolha o botão “Desconectar”.

Agora você está inacessível a outros usuários do bate-papo. Mas tenha cuidado. Se mais tarde clicar na ferramenta do bate-papo por mera curiosidade, o Facebook assinalará que você está novamente online, revelando-se para todos os que você não bloqueou. É surpreendente a rapidez com que outro usuário do Facebook poderá enviar-lhe uma mensagem antes que você volte para a opção “Desconectar”. Em vez disso, peça-lhes para lhe enviarem uma mensagem pelo Facebook, depois assine “Desconectar” definitivamente.

/ Tradução de Anna Capovilla