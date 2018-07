(foto: Engadget)

O futuro da TV é integrado. Pelo menos é o caminho que as fabricantes estão apresentando na CES, que começa amanhã, em Las Vegas.

A LG apresentou hoje a sua Infinia HD TV, que tem um DVD-player embutido, conexão à internet via Wi-Fi e, claro, a principal novidade: Skype.

Para Jim Kim, chefe de desenvolvimento de negócios do Skype, levar o aplicativo para a teelvisão vai permitir uma nova maneira de se relacionar com a televisão. Em uma festa, por exemplo, basta ligar o aparelho para conversar com um parente que mora longe – e tudo em alta resolução. Claro que, para isso, é preciso de uma câmera que suporte alta resolução (à venda na própria loja do Skype ou com os fabricantes).

[kml_flashembed movie="http://download.skype.com/share/videos/player.swf?" width="330" height="184" wmode="transparent" /]

E não é só isso. Só o fato das televisões suportarem conexões à internet já abre consideravelmente a programação disponível. Se hoje só podemos assistir a tv aberta ou à cabo, se pagarmos, com conexão dá para assistir a todos os tipos de programa de todo o mundo, baixados ou via streaming.

Pena que, por enquanto, nem sinal desses aparelhos por aqui. Para saber mais sobre o Skype na televisão, siga o perfil @skypeonyourtv.