O Link desta semana trouxe como tema principal a mudança de trajeto por qual passa a transmissão conteúdo em tempos de web 2.0. Se antes precisávamos buscar por novidades em jornais, televisão e rádio, agora elas vêm por e-mail, via Twitter ou Facebook. O ponto é que não precisamos mais buscar pela informação, já que ela vem até nós. Você pode se aprofundar nesse assunto lendo aqui e aqui.

E o principal produtor deste tipo de conteúdo que se espalha de forma espontânea no Brasil é o Pânico na TV. Mas o programa da RedeTV é pensado, na hora em que é produzido, para ser replicado na internet depois? Alan Raap, diretor do Pânico, diz que não: “Nós pensamos no programa que vai ao ar domingo, em fazer que ele seja engraçado e bom. Assim, ele será replicado na internet de forma natural”.

André Machado, editor de imagens do Pânico, corrobora a visão do diretor e dá um exemplo de como é natural o caminho que o conteúdo faz do estúdio da RedeTV para a boca de milhões de pessoas. “O Zina foi o nosso maior fenômeno, tão grande que nos assustou. E não foi algo pensado. Vimos a imagem, começamos a inserir ela e a coisa começou a girar. Se não for natural, não dá certo”, explica André.

Mas como saber se as pessoas vão gostar ou odiar coisas como “Charles Henriquepédia” e “Eu preciso de um companheiro”? André conta que o termômetro é ele e os outros editores. “Se acho algo legal, engraçado, coloco na reportagem. Pois se eu e os outros editores achamos engraçado, o público também provavelmente também gostará”.

Mesmo dizendo que o processo para a viralização do conteúdo deve ser necessariamente natural, André admite que com tamanho sucesso na internet, alguns elementos do Pânico já começam a ser pensados com a web em mente. “Sabemos que algumas coisas virarão polêmica no Twitter. Por exemplo, eu que não sou ninguém tenho mais de 12 mil seguidores, não tem como desprezar”.

A entrevista com Alan Raap e André Machado é parte do material coletado para a reportagem de capa da edição impressa do 'Link' no dia 14/06.

