Configure a sua privacidade para não ser incomodado por quem não interessa na nova busca

SÃO PAULO – O Facebook acabou de apresentar uma nova ferramenta de buscas, que permite procurar por pessoas a partir de sua localidade, gostos pessoais e lugares frequentados, entre outras informações. O ‘Graph Search’ permite, por exemplo, que se busque “amigos dos meus amigos que se chamem Bruno”, ou ver se tal pessoa foi a uma festa – o que pode ser útil em caso de encontros e desencontros.

Mas, obviamente, a nova ferramenta desperta preocupações em relação à privacidade. Nem todas as pessoas querem ser encontradas desta maneira. Tanto é que o próprio Facebook se apressou em lançar um vídeo didático que explica como proteger a privacidade na nova busca.

Primeiro ponto: a busca não retorna informações privadas. Ela só exibe coisas que as pessoas configuraram visíveis (para amigos, amigos de amigos ou públicas). Acontece que nem sempre as pessoas sabem exatamente quem pode ver cada conteúdo postado em sua página do Facebook.

Eu não quero ser encontrado por ninguém que não seja meu amigo. Vá as suas configurações e entre em todos os campos com informações pessoais suas. Cidade natal, cidade onde vive, interesses, status de relacionamento, entre outras, e certifique que todas estão configuradas como visíveis apenas para amigos.

Como a busca também indexará informações de atividades, faça uma revisão em seu histórico. Vá em ‘activity log’ e veja quais ações estão visíveis, e para quem. O mesmo vale para as fotos – as suas e as que seus amigos marcaram você. Elas podem ser acessadas por uma barra do lado esquerdo. Faça a correção, se for necessário.

Eu quero ser encontrado, mas com restrições. O Facebook lançou uma série de ferramentas

Há atalhos para controlar a privacidade. O botão fica na parte superior da página, do lado direito

para facilitar o controle do usuário sobre as suas informações. Mas isso, é claro, não basta. Cada tipo de conteúdo deve ser configurado separadamente. Se você quer, por exemplo, que as pessoas saibam o que você gosta de ouvir, mas não onde mora, deve configurar a privacidade em cada um desses itens. Siga os passos acima.

Eu não vejo problemas em ser encontrado por desconhecidos. A opção é sua. Libere as informações que julgar relevantes – em último caso, é possível bloquear possíveis contatos indesejados.

Para ver as informações que são públicas em seu perfil, vá a ‘visualizar perfil como público’.

A funcionalidade ainda está em fase beta e entrará no ar aos poucos. Veja o vídeo explicativo do Facebook sobre privacidade (em inglês):