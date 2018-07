Após reclamações, Facebook envia comunicados a usuários ensinando-os a desativar o recurso de marcação automática de fotos

LOS ANGELES – Usuários do Facebook agora poderão, de um modo mais fácil, desabilitar o recurso de marcação de fotos por reconhecimento facial. A atitude do site se deve a reclamações de violação de privacidade.

A implementação da “sugestão de marcação” – criado para tornar mais rápido o processo de marcar os amigos em fotos – reacendeu preocupações sobre como a maior rede social do mundo, com 750 milhões de usuários, lida com privacidade.

Quando o usuário sobe um imagem, a tecnologia a analisa e compara os rostos encontrados com os de fotos anteriores e, a partir disso, sugere nomes para tags (marcações). Quando alguma relação é encontrada, o Facebook alerta o usuário que está subindo as imagens e o convida a marcá-los na foto.

O procurador-geral de Connecticut George Jepsen disse em uma carta datada de junho ao Facebook que o recurso comprometia os direitos à privacidade dos usuários ao analisar suas fotos e catalogá-las.

O pessoal do Facebook se encontrou com Jepsen e passou a circular anúncios apresentando o recurso aos usuários e ensinando-os a se excluir da tecnologia inteiramente.

“O Facebook fez mudanças significativas que melhorarão o serviço e trarão mais proteção à privacidade aos usuários, não apenas em Connecticut, mas em todo o país”, disse Jepsen em um comunicado nesta terça-feira, 26. “A empresa cooperou e foi diligente em suas respostas”, disse.

“As pessoas em todo o país que usam o Facebook estarão mais conscientes das configurações de privacidade e como elas podem ser usadas para melhorar a experiência no site”, disse Tim Sparapani, diretor de relações públicas do Facebook. “Nós esperamos que as pessoas achem os resultados úteis”.

Para desabilitar a função. Abra o menu “Conta” na barra superior à direita. Vá em “Configurações de Privacidade”, clique em “Personalizar configurações”. Dentre as opções de “Itens que outros compartilham” abra “Sugerir fotos minhas a amigos” em “Editar Configurações”, troque a opção “Ativado” por “Desativado”. Clique em OK.

/Edwin Chan (Reuters)

