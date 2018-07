Infográfico traz números impressionantes sobre o poder da mensagem de texto

Os smartphones podem estar ficando cada vez mais sofisticados, mas o prosaico SMS enviado de celular simples ainda é o principal serviço de dados usado no mundo.

Um infográfico publicado pelo site da MBA mostra “como a mensagem de texto está mudando o mundo”.

Os números impressionam. Existem 4,2 bilhões de usuários no mundo, o que dá três de cada cinco habitantes do planeta. Esse total representa ainda cinco vezes o número de usuários do Facebook e quatro vezes o do Google.

Em 2010, foram enviadas 6,1 trilhão de mensagens, 338% a mais que em 2007.

Uma das partes mais interessantes do infográfico mostra a “revolução” que o SMS está causando nos países em desenvolvimento.

Segundo ele, 48 milhões de pessoas no mundo têm celular, mas não contam com acesso à eletricidade. Elas usam baterias de automóvel para recarregar seus aparelhos.

Quatro casos de uso benéficos da SMS são listados em países pobres. Em Gana e Nigéria, por exemplo, onde é comum a venda de remédios falsificados, a HP desenvolveu um sistema que permite ao consumidor checar a validade de um produto. Basta enviar por SMS um código impresso na embalagem do remédio para uma central e esperar pela confirmação ou não da autenticidade.

Veja o infográfico na íntegra abaixo:

Criado por: MBA Online (via Update or Die)