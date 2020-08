New York Times O aplicativo Maps da Apple (à esq.) e o Google Maps (à dir.) atualizaram suas informações sobre quais locais estão abertos - e quais não estão

Se a sua cidade está parcialmente fechada ou se você está com medo de viajar durante a pandemia de covid-19, pode parecer que o aplicativo de mapas do seu celular está parado lá, só juntando poeira digital. Mas, mesmo que você não esteja usando o Google Maps ou o Apple Maps para explorar um destino de férias exótico ou descobrir rotas de uma longa viagem neste verão, seu guia interativo pode ser bem útil. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer.

Encontre o que está aberto (ou fechado)

As principais cidades dos Estados Unidos (e do Brasil também) estão em estágios variados de fechamento há meses e pode ser difícil lembrar quais lojas estão abertas. Embora o site de uma autoridade local deva publicar as diretrizes gerais, tanto o aplicativo Apple Maps quanto o Google Maps estão atualizando seus mapas e listas de lojas específicas para mostrar os novos horários de atendimento, a possibilidade de entrega e os fechamentos temporários.

Mas e se você encontrar detalhes desatualizados? No aplicativo Apple Maps, toque no nome da loja no mapa e, quando a página de informações for aberta, role para baixo e clique em “informar um problema”; você pode relatar outros problemas cartográficos tocando no círculo “i” no canto superior direito do mapa. No Google Maps, selecione a loja e role para baixo na página de informações até a opção “Sugerir uma edição”.

Encontre restaurantes

Muitos restaurantes tiveram dificuldades durante a pandemia, pois alguns permaneceram abertos, com serviço reduzido, enquanto outros tiveram de fechar. O aplicativo Apple Maps geralmente mostra fechamentos temporários ou permanentes e o horário de funcionamento nas listas de restaurantes fornecidas pelo Yelp. Como parte de suas atualizações da covid-19, o Google agora adiciona uma linha na página de informações de determinado restaurante para informar o status do serviço, a possibilidade de entrega ou de retirar comida para viagem.

Assim como o Google Maps, o Apple Maps informa o número de telefone e o site do restaurante para que você possa obter detalhes diretamente da fonte. Use essas informações de contato para confirmar se há serviços de entrega – além de outras opções de refeições ao ar livre.

Encontre um local para fazer teste de covid-19

Os departamentos de saúde estaduais e locais gerenciam os testes, mas, se você tem sintomas de coronavírus ou se seu médico o aconselhou a fazer o teste, você pode encontrar um local para fazê-lo. A Apple e o Google agora apresentam os locais onde se realizam testes para covid-19 em seus aplicativos de mapas, usando dados de agências governamentais, departamentos de saúde pública e instituições de saúde.

Para ver os locais onde você pode fazer o teste, insira alguma variação de ‘teste covid-19” na caixa de pesquisa do aplicativo de mapas. Quando você seleciona um estabelecimento na lista resultante, aparecem todos os requisitos adicionais para a realização do teste, como consultas clínicas ou indicação médica.

Encontre uma atividade com distanciamento social

Se você não dirige mas precisa sair de casa para trabalhar, fazer compras ou qualquer outro motivo, os dois aplicativos fornecem informações sobre o atual status do serviço de transporte público local. Mas, se der para fazer seu percurso a pé, caminhar pode proporcionar uma chance de fazer exercícios e também uma mudança de cenário – basta tocar no ícone para obter as instruções do trajeto.

Uma pesquisa rápida em qualquer um dos dois aplicativos por “parques próximos a mim” pode levar você a algum espaço verde nas redondezas; os mapas de parques maiores geralmente mostram trilhas e atrações dentro do parque.

Para os ciclistas, o Google Maps exibe os tipos de trajeto disponíveis em determinada rota (como ciclofaixas ou trilhas de terra), além de detalhes sobre a paisagem e o terreno. A partir deste ano, o software iOS 14 da Apple aprimorará seus recursos com rotas que mostram coisas como ciclovias, estradas boas para ciclistas e informações sobre o relevo e o trânsito.

Encontre uma distração digital

Prevenir a propagação do vírus pode desencorajar muitas pessoas a viajar neste verão. Mas, se você ainda quer explorar novos lugares, pode viajar um pouco, de maneira virtual, pelo seu aplicativo de mapas.

Por exemplo, ao pesquisar uma cidade ou ponto de referência no aplicativo da Apple, procure o botão Flyover ou o ícone 3D na página de informações e toque nele para fazer um tour aéreo. Você também pode explorar as principais cidades no nível da rua tocando no ícone de binóculo e usando o recurso “Look Around” do aplicativo.

Há anos o Google Maps oferece o recurso Street View, que mostra fotos panorâmicas de um local como se você estivesse lá. Mas, se você realmente quer ver o mundo, confira o Google Earth, o outro aplicativo de mapas gratuito da empresa para Android e iOS. Depois de instalado, o Google Earth permite que você “voe” pelo mundo, explore cidades em 3D e passeie por mapas na seção Voyager. É verdade que a viagem virtual em qualquer aplicativo não consegue corresponder à emoção de ir pessoalmente aos lugares – mas, por enquanto, é mais seguro. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU