Quando a Cisco assassinou a querida câmera Flip alguns meses atrás, muitas pessoas ficaram chocadas e frustradas – e eu me incluo entre elas. Aquela pareceu ser simplesmente uma maneira extremamente desajeitada e insensata de exterminar um aparelho icônico e muito popular.

Continuo a ler, tanto na rede quanto nos jornais, que a Cisco assassinou a Flip porque o destino já tinha sido traçado: os smartphones têm agora o recurso de gravar vídeos, e por isso ninguém mais precisaria de um dispositivo que desempenhasse uma única função.

Já escrevi antes sobre o tema dos aparelhos de múltiplas funções versus os dispositivos de função única. Mas, hoje, apresento aqui um ensaio especialmente articulado sobre este assunto. Trata-se de um post escrito pelo convidado Nasahn Sheppard, diretor de desenho industrial da Smart Design, a empresa que criou a própria câmera Flip.

Os canivetes suíços são ótimos. Eu os adoro e, como designer, reconheço o valor que eles têm por terem se tornado uma ferramenta indispensável. Depois de me formar na faculdade, por exemplo, fiz uma fantástica viagem de mochila pela Europa. Nos cinco meses que passei vagando de um país ao outro e mergulhando nos tesouros do Velho Continente, meu canivete suíço foi um companheiro fiel. Escolhi cuidadosamente o modelo do meu canivete, que tinha um garfo, pinças, caneta, serrote (nunca se sabe), cortador de unhas, e não apenas uma, mas duas lâminas afiadas e prontas para ajudar num piquenique espontâneo.

Mas, por melhor que fosse meu canivete suíço, quando voltei para casa, não foi ele que usei para preparar o jantar. Por que não pensei em usá-lo como minha principal ferramenta na cozinha? Porque sua versatilidade tem um preço. Nas minhas viagens, o canivete era perfeitamente adequado às minhas necessidades; mas, em casa, ele é… completamente inadequado, na verdade.

O contexto dita as dimensões das necessidades das pessoas. E a maneira com a qual as pessoas vivenciam os produtos depende profundamente do contexto no qual estes são utilizados.

Hoje em dia, os smartphones são promovidos como verdadeiros equivalentes dos canivetes suíços — dispositivos extremamente versáteis que podem ser adaptados para todas as situações. Estão alterando fundamentalmente nossa maneira de nos comunicar, fazer negócios, pensar na computação e na diversão. Como queridinhos do mundo da tecnologia, eles parecem estar destinados a tirar do mercado os aparelhos que desempenham uma única função. Um caso recente serve como exemplo desta lógica: a Cisco decidiu meses atrás “aposentar” a marca de câmeras Flip. Imediatamente, todos apontaram o dedo para o smartphone, acusado de ser o motivo de tal decisão. A história é mesmo boa, mas está muito longe de explicar o verdadeiro motivo que levou à morte da Flip.

De acordo com a firma de pesquisas Gartner, as vendas de smartphones estão aumentando muito. Mas, coletivamente, eles representam um total de apenas 297 milhões de unidades, o equivalente a menos de 19% do mercado mundial de celulares. Seu crescimento vai continuar, é claro, e tais aparelhos desempenharão um papel cada vez mais importante na vida das pessoas. Mas eles jamais poderão ser uma solução convergente singular. É possível que um dia o smartphone seja capaz de destravar as portas do carro e pilotá-lo, mas isto não significa que vamos passar a usá-lo em lugar do volante. Em certos contextos, é simplesmente melhor fazer muito bem uma única tarefa do que ser capaz de apenas dar conta de cinco funções diferentes. Assim como o canivete suíço, o smartphone funciona bem em certas situações, mas fracassa em outras. As pessoas ainda preferem o conforto de assistir a conteúdos audiovisuais numa TV de tela grande, de digitar em teclados completos, e de fazer um telefonema mais extenso num telefone confortável.

Os dispositivos de função única ainda são lançados no mercado e continuam a fazer sucesso porque se concentram nos contextos de uso da vida real. O Kindle é um grande exemplo disto. O aparelho tem grande potencial para ser “mais”, mas a Amazon se mostrou bastante contida na decisão de mantê-lo simples e concentrado nos prazeres de uma leitura em formato mais extenso.

Este tipo de design específico não é fácil de criar. Tenho certeza que é grande a pressão para que o Kindle incorpore outras funcionalidades, tornando-se assim mais complexo e desajeitado. Mas é o comedimento que faz do Kindle um aparelho tão fantástico. O iPad, um smartphone de grandes proporções, não tirou o Kindle do mercado como profetizado por muitos, e os dois coexistem normalmente.

A empresa para a qual trabalho, Smart Design, teve o privilégio de ser a parceira da Pure Digital Technologies, pequena empresa iniciante repleta de pessoas apaixonadas e cheias de grandes sonhos; o resultado de nosso trabalho conjunto foi a linha de câmeras Flip Video. A visão que partilhávamos era a de uma câmera de vídeo simples e fácil de usar que desse às pessoas a capacidade de registrar e mostrar as imagens de suas vidas.

Ao longo do desenvolvimento da Flip, houve uma pergunta que a equipe se fez repetidas vezes: “Quais são os elementos que podemos excluir, e não incluir?” Esta simples pergunta orientou cada decisão do projeto. O resultado foi um produto que o público compreendeu imediatamente, permitindo às pessoas que incorporassem o vídeo a suas vidas de maneiras que nunca tinham imaginado antes.

Para uma ampla variedade de pessoas, o contexto de uso do aparelho era claro. A câmera chegou até a transformar minha filha de cinco anos na Spielberg da família. Muitos dos pequenos toques que ajudaram a fazer da Flip um incrível sucesso podem ser encontrados no Kindle e em outros dispositivos de função única disponíveis atualmente no mercado.

Apesar de responder por menos de 3% do total das vendas globais de celulares, o sucesso do iPhone não tem igual. O aparelho se mostrou um grande trunfo para a Apple. Então, por que a empresa não se livrou dos iPods, dos Nanos e dos Shuffles? Com a versatilidade do iPhone, será que estes outros produtos de função única não estariam fadados a encalhar? A resposta curta pode ser: às vezes, tudo de que precisamos é um Shuffle. Mais uma vez, a necessidade é determinada pelo contexto.

Em setembro de 2009, a Apple lançou a quinta geração do Nano. Durante a apresentação do aparelho feita por Steve Jobs, ele mostrou um produto da concorrência: a Flip. “Este mercado está crescendo muito, e queremos participar dele”, disse Jobs. Com uma Flip mostrada no telão da apresentação, Jobs deu início a uma comparação lado a lado entre o novo Nano e a Flip. Ele prometeu duas vezes mais memória, um formato muito menor, e excelentes capacidades de gravação e reprodução de vídeos. As implicações eram claras: a Flip era um aparelho gordo de função única que estava prestes a ser desbancado pelo finíssimo Nano.

Imediatamente, os críticos anunciaram a morte da Flip, mas, na verdade, o que ocorreu foi exatamente o contrário. Depois de sua breve aparição como convidada naquela apresentação, as vendas da Flip continuaram a acelerar a um ritmo surpreendente. E, na versão seguinte do Nano, a Apple decidiu remover os recursos de gravação de vídeo. O vídeo não se encaixava muito no cenário que a Apple previu para o uso do Nano. Tratava-se de um problema de contexto.

A Flip foi a líder incontestável de uma categoria que ela mesma ajudou a criar. Foi responsável por alterar fundamentalmente os parâmetros do mercado das câmeras de vídeo. Principalmente, o aparelho fazia exatamente (e apenas) aquilo que prometia; seu design divertido, acessível e específico permitiu que as pessoas capturassem e compartilhassem momentos breves e casuais de suas vidas. Enquanto pai, os momentos da vida que desejo registrar são fugazes. Sacar o smartphone, iniciar um aplicativo e esperar até que a captura de vídeo comece fará com que, invariavelmente, o momento passe antes que eu possa registrá-lo.

Meu fiel canivete suíço continua de prontidão para os momentos em que levo a família para passar férias. Mas eu provavelmente levarei também minha Flip.

Deve haver motivos para que a Cisco tenha decretado o fim da Flip, mas o smartphone não está entre eles.

