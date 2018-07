Chris Paget, especialista em segurança, afirmou na última semana que criou uma maneira simples e relativamente barata para bisbilhotar conversas de celulares, alegando que a maioria das redes sem fio (wi-fi) são incapazes de garantir que as converas por telefones não serão interceptadas.

O sistema judiciário americano conta com um equipamento chamado IMSI, que custa centenas de milhares de dólares e tem por objetivo manter o sigilo e a segurança de conversas telefônicas. Pois Paget, que trabalha como consultor de segurança em tecnologia, afirma que descobriu um modo de contornar o sistema do IMSI usando um hardware que pode ser construído com US$ 1500 e um software open-source. “Realmente, não é difícil construir aparelhos como este”, disse.

No último domingo, durante a Defcon – conferência de segurança realizada em Las Vegas – Paget irá ensinar outros hackers como fazer seu próprio aparelho para ludibriar o IMSI. Sua técnica só funciona em sistemas wireless baseados na tecnologia GSM, que é usada pela maioria das antenas de wi-fi. Nos Estados Unidos, AT&T e a T-Mobile USA operam com sistemas GSM.

“GSM é falho”, disse Paget à Reuters. O consultor afirmou que planeja demonstrar seu aparelho de baixo custo que quebra a proteção do IMSI pedindo aos membros da plateia que façam ligações usando celulares GSM e se intrometendo nas conversas.

Milhares de hackers comparecem anualmente à Defcon em Las Vegas, que começou na última sexta-feira. Na conferência, pesquisadores como Paget revelam vulnerabilidades de sistemas de segurança em celulares e softwares usados no mundo corporativo. O objetivo em ensinar as pessoas como fazer para quebrar sistemas é alertar o público para os riscos e conseguir ajuda para melhorar o sistema de segurança de seus próprios produtos.

/JIM FINKLE (REUTERS)