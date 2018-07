Uma das mais populares é o Qwitter, que pede que você insira seu usuário e senha do Twitter e promete enviar um e-mail cada vez que alguém deixa de seguir seu perfil, com o último twit que você postou antes do ‘unfollow’. O serviço, entretanto, não parece funcionar muito bem – desde que me cadastrei, há cerca de seis meses, recebi e-mails apenas duas vezes.

Outra ferramenta, mais completa, é o Twitterless. Para acompanhar os gráficos que o site disponibiliza sobre seus seguidores fiéis e os que desertaram, basta seguir o perfil @tless. Em seguida, você recebe via Direct Message os dados que te permitirão acessar os dados.

Um outro perfil, esse um pouco mais ‘fofoqueiro’, é a última dica pra quem quer ficar a par de cada ‘unfollow’ – é o @followermonitor. Basta seguí-lo e ele te avisa, via reply, quando alguém deixar de acompanhar seus twits. O problema é que, como as mensagens são abertas, ele não conta isso só pra você – mas pra todo mundo que o segue.