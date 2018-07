Google volta a atualizar seu leitor de RSS e, agora, é possível compartilhar com apenas um clique, como era antes

SÃO PAULO – O botão “Share”, ou “Compartilhar”, voltou ao Google Reader. Depois da mudança que eliminou as ferramentas sociais do leitor de feeds e revoltou parte dos usuários, o Google deu um passo para trás.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Após a mudança, para compartilhar um item no Google Reader, era preciso clicar no botão +1 e depois selecionar a opção “Compartilhar”. Agora isso ficou mais fácil: o Reader foi atualizado e ganhou o botão “Share” de volta. Basta clicar sobre ele para compartilhar uma postagem no Google+:

—-

Leia mais:

• Em nome do Plus