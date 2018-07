Morgan Stanley quer compensar quem pagou além da conta por ações da rede social

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

FOTO: Richard Drew/AP

SÃO PAULO – A oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) do Facebook ocorreu na sexta-feira passada, mas continua gerando polêmica. Depois de vir a público a notícia de que grandes investidores foram informados da redução de estimativa de receita do Facebook antes da estreia da empresa na bolsa (deixando os pequenos de lado), agora o Morgan Stanley comunica que compensará os investidores que pagaram além da conta por ações da rede social, segundo jornais internacionais.

O banco Morgan Stanley conduziu, junto com Goldman Sachs e JPMorgan, a oferta de ações do Facebook na Nasdaq, bolsa de valores que reúne empresas de tecnologia. Mas o dia não foi tranquilo. A Nasdaq atrasou para dar início às negociações das ações da rede social, deixou investidores sem confirmação de ordem de compra por mais de duas horas e a companhia acabou terminando o dia em alta de apenas 0,61%. (Em geral, considera-se bem-sucedido o IPO que fecha em alta entre 10% e 15%).

A confusão levou alguns investidores, inclusive, a processar o Facebook e os bancos envolvidos no IPO.

Uma pessoa próxima ao asssunto disse à Associated Press que o Morgan Stanley está revisando os pedidos (de compra e venda de ações do Facebook) feitos por pequenos investidores. A partir dessa análise, o banco fará ajustes em valores pagos além da conta, segundo a fonte. “A pessoa não disse qual montante representa pagamento em excesso pela ação do Facebook”, diz a AP.

O Facebook fechou esta quinta-feira em alta de 3,22%, a US$ 33,03. O preço inicial definido para as ações no IPO foi de US$ 38.