O Hatch Pitch seleciona as melhores ideias apresentadas pelos empreendedores

Por Dudu Fraga*

/ Especial para o ‘Link’

AUSTIN – Uma competição que seleciona as melhores apresentações (ou “pitches”) de startups agitou o festival South by Southwest (SXSW) no domingo, 11. Quinze startups selecionadas entre pequenas empresas com os mais diferentes focos se apresentaram durante toda a manhã para os nove jurados do chamado Hatch Pitch, o nome da competição.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Elas tinham quatro minutos para fazer a apresentação e mais alguns minutos para responder perguntas dos jurados. O prêmio não é dinheiro, mas recebem as opiniões de especialistas e aceleradoras, além de ganharem exposição em outros eventos. Mas o que vale mesmo é que a ideia foi aprovada em uma competição respeitada.

Qualquer participante do SXSW Interactive pode assistir à competição se conseguir entrar na sala sempre lotada de jornalistas de tecnologia e representantes de fundos de investimento.

Empreendedores com ideias revolucionárias ficam extremamente entusiasmados com seus projetos mesmo com as cíticas de jurados, que questionam quanto de dinheiro eles precisam para o negócio acontecer, qual é a forma de monetização e quais os aspectos técnicos da ideia.

As três startups vencedoras foram:

1º lugar: http://www.distil.it

Sistema de segurança da informação online que promete ser revolucionário por conseguir constantemente evoluir e aprender para bloquear ataques instantaneamente.

2º lugar: http://www.gmw-now.com

Uma rede social que promete ajudar as pessoas escolher a melhor forma de transporte.

3º lugar: http://www.reciteme.com

Um serviço online para “traduzir” e transformar sites para pessoas que tem problemas de leitura como dislexia.

* É sócio e CEO da agência de pesquisa Talk Inc.

+ Veja a cobertura completa do South by Southwest.