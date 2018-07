O mercado de compras coletivas tomou corpo no Brasil por volta de março, com a criação do Peixe Urbano e de outros sites.

O modelo já faz sucesso lá fora, principalmente devido ao gigante Groupon, criado em novembro de 2008, presente em 26 países e com faturamento previsto de US$ 500 milhões de dólares até o fim do ano.

A quantidade desse tipo de comércio eletrônico já passa dos 20 no Brasil e outros vão surgindo, apostando em novos serviços a fim de se diferenciar.

É o caso do Apontador, empresa conhecida pelo seu serviço de geolocalização na internet, que criou em setembro seu próprio agregador de ofertas, o ApontaOfertas.

O ApontaOfertas apenas uniu o serviço de geolocalização ao sistema, tornando-o ainda mais “local”, já que ele exibe em um mapa todas as ofertas existentes num raio de 5 quilômetros do endereço do usuário. Ele ajuda a descobrir a distância entre a sua casa e o restaurante, o salão de beleza, o teatro, etc. que fez a oferta.

Agregadores de ofertas, como o SaveMe, comprado recentemente pelo Buscapé, apenas juntam todas as promoções dos vários sites de compra coletiva e exibem em um só lugar.

O site do Apontador pede a cidade e o endereço do usuário, e filtra os resultados pelo gênero do produto buscado, como “Cursos”, “Cafeterias”, “Hotéis”, “Restaurantes”, “Bares”, “Academia”, etc. Na lista de resultados, aparecem as ofertas e a distância do estabelecimento ofertante até o endereço do consumidor.

O serviço está disponível em 31 cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Fortaleza.

