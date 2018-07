O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira, 6, sem restrições a compra pela Telefônica da empresa de serviço de banda larga Ajato, antes conhecida como Mundialvoip (da Abril Comunicações).

A empresa, adquirida em 2008, detém a licença não operacional para exploração de serviços de comunicação multimídia (SCM) em âmbito nacional, expedida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em outubro de 2006.

Durante a votação, o conselheiro Olavo Chinaglia criticou a Anatel pelo atraso no envio do parecer sobre a compra da TVA, que pertencia ao Grupo Abril, pela Telefônica.

Na avaliação de Chinagila, não há justificativa para que a Anatel demore cinco anos para encaminhar ao Cade o parecer de um negócio.

“Não há o que justifique tanta demora”, afirmou. “A decisão do Cade acaba ficando comprometida com isso”, observou. Ele alertou que a decisão de aprovar sem restrições a compra da Ajato não sinaliza que a transação com a TVA terá o mesmo tratamento. “Se for necessário, adotaremos medidas cautelares na operação Telefônica/TVA”, afirmou Chinaglia.

