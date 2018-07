O que acontece quando você junta a maior rede social do mundo com um dos modelos de comércio eletrônico de maior crescimento? O Facebook quer descobrir.

O site de Mark Zuckerberg lançou nesta terça, 26, um serviço de compras coletivas em cinco cidades dos Estados Unidos, seguindo a popularidades de sites como o Groupon, Peixe Urbano e Clube Urbano e outros que oferecem grandes descontos em serviços locais, como um vale para gastar US$ 50 em um restaurante pagando US$ 25.

Ao permitir que pequenas empresas anunciem seus produtos na internet e ao mesmo tempo que oferecem grandes descontos para os consumidores, os sites de compras coletivas se tornaram um dos modelos de negócios que mais crescem no mundo.

O Facebook quer fazer parte disso. E espera explorar as suas redes de amigos e de familiares ao começar o teste, oferecendo descontos nas cidades de San Diego, São Francisco, Atlanta, Dallas e Austin — todas nos EUA.

Muitos sites de compra coletiva têm um componente social. Por exemplo, se três de seus amigos compram um cupom de desconto no site LivingSocial, o seu cupom sai de graça. Já as ofertas do Groupon e outros sites só valem depois que a venda atinge um certo número de pessoas.

Mas os descontos são enviados para os usuários por e-mail, e o característica de compartilhá-los com os amigos se torna secundária. O Facebook espera mudar isso.

“Estamos criando um produto que já começa social”, disse Emily White, diretora de serviços localizados do Facebook. “Todos esses descontos são de programas que você faz com os amigos, então nada de clareamento de dente, mas sim rafting no rio”, brinca.

A partir desta terça, quando os usuários do Facebook destas cinco cidades escolhidas entrarem no site, elas verão um emblema do Facebook Deals no fim da página.

Ao clicar nele, uma lista de ofertas disponíveis é aberta. Um usuário pode comprar uma delas, clicar no botão “curtir” para recomendá-la a outras pessoas ou compartilhar a oferta com amigos usando o sistema de mensagens privadas do Facebook. Quando os usuários compram ou “curtem” um desconto, isso é exibido no seu mural para os amigos.

Isso significa que a “descoberta de um desconto pode ocorrer em muitos lugares diferentes”, disse White.

Ofertas. Para o lançamento do serviço, o Facebook reuniu 11 empresas que já fazem ofertas de compras coletivas em outros sites. O serviço de reservas em restaurantes OpenTable vai transmitir as ofertas do Facebook os seus clientes, enquanto o site de ingressos Viagogo vai fazer campanha dos eventos com desconto.

Nem todas as ofertas envolvem descontos nas compras. Algumas delas são experiência que normalmente as pessoas não teriam acesso, como um passe para visitar os bastidores dos shows do festival Austin City Limits, um tour pelo novo estádio do time de futebol americano Dallas Cowboys, ou um programa noturno para crianças visitarem a Academia de Ciências em São Francisco, com apresentações de cobras reais.

Em alguns casos, você pode comprar um “bônus para amigos” — um desconto adicional — se pelo menos uma outra pessoa da sua rede social comprar a oferta.

Alavancar o aspecto social e o compartilhamento de ofertas entre os amigos será “essencial para o sucesso de empresas de compras coletivas” no futuro, disse Lou Kerner, analista de mídias social da empresa de investimento Wedbush.

Não é a primeira vez que uma rede social tenta disseminar a oferta de descontos. O Twitter lançou um serviço parecido chamado Earlybird Offers no ano passado, que foi cancelado depois de dois meses. Em novembro o Facebook lançou um produto chamado Check-in Deals, que permitia aos usuários marcarem os lugares visitados, fazendo “check-in” em seus celulares, e em troca receberiam descontos e ofertas especiais. A rede social Foursquare, que também foca na geolocalização, tem um serviço parecido.

As ofertas do Facebook podem durar entre um dia e uma semana. A rede social não deu detalhes sobre a sua comissão nas vendas. No Groupon e outros, o site de compra coletiva normalmente fica com metade ou mais da receita.

Há centenas de sites semelhantes oferecendo comissões menores, mas muitas das pequenas empresas preferem fazer a parceria com um parceiro grande como o Groupon ou o LivingSocial porque eles atingem um número maior de consumidores em potencial.

O Facebook deve levar as compras coletivas a ainda mais pessoas. Enquanto o Groupon tem 70 milhões de usuários cadastrados e o LivingSocial tem 28 milhões, o Facebook tem 500 milhões de pessoas mundialmente.

À medida que muitas pequenas empresas também estão criando uma conta no Facebook, a rede social deve se tornar um bom lugar para encontrar ofertas, afirma Greg Sterling, analista sênior da Opus Research.

As visitas a sites de compra coletiva cresceram na casa dos dois dígitos no ano passado, segundo a empresa de pesquisa Experian, em participação de todos sites visitados na internet. O LivingSocial tinha 7 milhões de visitantes únicos em março, 27% a mais do que em fevereiro, o que o torna um dos dez sites que mais crescem nos Estados Unidos, segundo a ComScore.

“O Groupon e o LivingSocial têm mostrado que existe muita demanda”, disse Sterling. “O Facebook, se der certo, pode causar um grande impacto.”

/ Ellen Gibson (AP)