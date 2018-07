Rodrigo Petry

SÃO PAULO

As vendas por meio da internet no Dia das Mães cresceram 22% em relação a mesma data do ano passado, segundo divulgou nesta quarta-feria, 18, a empresa de monitoramento de comércio eletrônico e-bit. O levantamento apurou que o faturamento dos sites de comércio eletrônico durante as duas semanas que antecederam o Dia das Mães, segundo principal período de vendas do varejo (após o Natal), totalizou R$ 760 milhões frente a R$ 625 milhões em 2010.

O tíquete médio – valor gasto em média por cada compra — das vendas neste Dia das Mães ficou em R$ 350,00. Esse resultado foi inferior aos R$ 380,00 da mesma data do ano passado, quando os preços médios subiram pela antecipação de compras de televisores, por exemplo, que contam com tíquete médio maior, em razão da Copa do Mundo.

A categoria de saúde, beleza, cosméticos e medicamentos liderou os pedidos por meio da internet, com uma representatividade de 14% dos pedidos, seguida por eletrodomésticos (13%), informática (11%), telefonia e celulares (7%) e moda e acessórios (6%).

