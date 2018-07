A Samsung Electronics previu nesta sexta-feira, 18, um cenário desafiador de negócios gerado pela crescente competição, mas afirmou que tem como meta ter lucro recorde este ano.

A companhia sul-coreana está enfrentando crescentes incertezas de negócios conforme os preços de importantes produtos seguem pressionados e as preocupações crescem sobre interrupção no fornecimento de componentes eletrônicos por causa do terremoto no Japão na semana passada que gerou uma crise nuclear no país.

“O ano de 2011 vai ser desafiador para as empresas de eletrônicos, conforme uma competição intensificada continua a colocar pressão sobre as margens de lucro”, disse o presidente-executivo da Samsung, Choi Gee-sung, em reunião anual com acionistas, realizada nesta sexta-feira.

“A Samsung vai lutar para manter o crescimento de suas vendas em relação ao ano passado e atingir novos recordes de lucro operacional”, acrescentou o executivo.

Em 2010, a companhia teve vendas de 155 trilhões de wons (US$ 136,7 bilhões) e um lucro operacional de 17,3 trilhões de wons.

Analistas esperam que o lucro operacional da Samsung continue praticamente o mesmo, a 17,4 trillhões de wons, enquanto as vendas devem subir cerca de 9%, para 169 trilhões de wons, segundo pesquisa da Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia também informou que vai continuar ingressando agressivamente em novas áreas de negócios como saúde e equipamentos médicos.

