Estão abertas até sexta-feira (15) as inscrições para o Digital Open, torneio internacional para desenvolvedores menores de 17 anos.

Criado pelo centro de pesquisas Institute for the Future, dos EUA, o evento quer reunir projetos criados sobre plataformas livres e abertas.

Já há vários projetos interessantes inscritos, como um software russo para ajudar professores e alunos, um vídeo sobre refugiados argentinos, um jogo sobre sobrevivência feito por um estudante canadense e várias redes sociais diferentes.

São projetos de todos os tipos, que vieram de várias partes do mundo. Segundo os organizadores, o Digital Open está criando uma comunidade com os pioneiros que têm as “soluções colaborativas para os grandes problemas do nosso tempo”.

Até agora não há nenhum projeto brasileiro inscrito. Alguém se habilita? Qualquer pessoa abaixo dos 17 anos pode se inscrever, desde que seus projetos atendam aos critérios e estejam em inglês (inscrições em outras línguas acabaram no dia 1º). Os organizadores recomendam que, além da descrição do projeto, os interessados postem também fotos, vídeos e demos de suas criações.

