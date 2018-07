Escola criada por Nolan Bushnell, fundador da Atari, lança desafio para treinar empreendedores. Vencedor vai ganhar US$ 1 milhão para investir em seu próprio negócio

Carla Araujo

SÃO PAULO – O fundador da Atari, Nolan Bushnell, considerado um gênio do vídeo game, lançou na quarta-feira, 20, um desafio global para encontrar o novo Steve Jobs. O anúncio foi feito durante a Conferência Global de Empreendedorismo 2013, que está sendo realizada no Rio de Janeiro (veja vídeo abaixo).

Nolan Bushnell, fundador da Atari. FOTO:Tiago Queiroz/AE

O desafio “Finding the Next Steve Jobs”, além de ser o título do novo livro do fundador da Atari, é o carro-chefe do lançamento oficial da School of Life, uma academia de empreendedorismo criada pelo empresário Ricardo Bellino e que tem Bushnell como cofundador. “Vamos dar aos nossos aprendizes a oportunidade de colocar suas ideias em prática”, diz Bellino, destacando que os selecionados terão a oportunidade de participar de um treinamento único, com os mais brilhantes empreendedores do planeta. O vencedor do desafio receberá US$ 1 milhão para investir em sua ideia.

A School of Life tem sede em Miami e receberá aprendizes dispostos a colocar em prática suas ideias inovadoras e revolucionárias, com o objetivo de lançar projetos capazes de transformar o mundo, assim como fez Jobs com a Apple.

Os interessados em participar do concurso devem enviar um vídeo de 3 minutos por meio do site da School of Life dizendo porque merece ser o escolhido para a integrar esse time. A primeira turma, com 20 aprendizes, deve ser escolhida até julho.

Segundo Bushnell, todos os empreendedores do mundo estão aptos a se tornarem membros da School of Life e encarar o desafio de se tornar o próximo Steve Jobs. O fundador da Atari é conhecido também por ter sido o único chefe que Steve Jobs teve na vida.

/AGÊNCIA ESTADO