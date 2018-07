O britânico Peter Chapman foi condenado, hoje, a 35 anos de prisão pelo estupro e assassinato de Ashleigh Hall, 17 anos. Chapman, que já enfrentou processos por violência sexual antes, confessou o crime e afirmou ter usado uma conta falsa no Facebook para marcar um encontro com a adolescente. No perfil falso, Chapman, de 33 anos, se dizia mais novo e usava a foto de garoto com quem teve contato na adolescência para atrair e seduzir meninas. As 2.500 pessoas com quem ele mantinha contato pela web foram procuradas pela polícia durante o inquérito.

Não é a primeira vez que uma relação começada em uma rede social termina em violência e condenação. Em agosto do ano passado, dois franceses foram detidos por violência armada após uma briga iniciada no Facebook.