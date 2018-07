A Justiça francesa condenou a cinco meses de prisão nesta quinta-feira,24, o jovem hacker francês acusado de ter infiltrado em 2009 a conta do presidente norte-americano Barack Obama no site.

François Cousteix, de 23 anos, vai recorrer da decisão do Tribunal Correcional de Clemont-Ferrand, que recebeu com um sorriso de alívio.

A sentença é mais dura do que havia solicitado o Ministério Fiscal, que apenas havia pedido dois meses de condenação por um delito que poderia ter custado até dois anos de prisão a ele, no pior cenário. O jovem também já havia invadido as contas de Britney Spears e Evan Williams, um dos criados do Twitter.

O jovem, que tem um diploma de formação profissional em eletrônica, se denfendeu no tribunal alegando que não havia destruído nada e que seu delito se tratou de uma “ação preventiva” para “sensibilizar os internautas” sobre a escolha das senhas para acessar os sites.

Em certas ocasioes, não é necessário hackear a conta na rede social e basta acessar a conta de outro usuário, fingir que esqueceu a senha e responder uma “pergunta de segurança”, que pode ser tão óbvia como a cidade de nascimento do dono ou o nome do seu animal de estimação.

Cousteix foi detido em 24 de março pela polícia especializada em crimes na internet francesa e norte-americana.

(EFE)