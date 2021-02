LG Inteligência artificial é responsável por gerenciar recursos de conectividade da TV com assistentes pessoais

Altíssima qualidade de imagem, som cristalino de primeira linha, entretenimento imersivo de ponta: para cativar ainda mais e prender a atenção de quem está assistindo a um filme, série ou espetáculo musical, ou está envolvido com um game com gráficos realistas, a inteligência artificial (IA) de última geração foi aprimorada pela LG em suas linhas mais recentes de TVs OLED, que comprovam a cada ano a sua superioridade no mercado e que, este ano, foi novamente premiada com o Best of Innovation Award 2021.

Além do processamento da imagem, a IA é responsável por gerenciar recursos de conectividade da TV com assistentes pessoais – Google Assistente, Amazon Alexa e Apple Home Kit –, além da plataforma proprietária da LG, ThinQ AI. Com isso, a TV se transforma em um verdadeiro centro de conectividade, capaz de controlar os assistentes pessoais (e receber comandos dos dispositivos da Amazon ou da Apple, por exemplo), realizando pesquisas, criando lembretes, gerenciando tarefas, adicionando eventos na agenda ou itens à lista de compras, vendo o trânsito e, até mesmo, controlando dispositivos domésticos inteligentes compatíveis, como eletrodomésticos. Tudo por meio de comandos de voz em português.

A LG foi pioneira no Brasil ao lançar televisores com assistentes pessoais. No primeiro lançamento da marca, nasceu o assistente proprietário da LG. Desde então, a solução de IA da marca foi aprimorada e ganhou outros assistentes pessoais, como o Google Assistente e o Amazon Alexa, além de uma certificação internacional chamada OCF, que permite controlar uma vasta gama de produtos por meio da TV. A proposta da empresa é entregar para o consumidor um hub de controle da sua casa inteligente, independentemente de qual assistente pessoal você use.

O proprietário da TV ainda pode criar três rotinas de casa inteligente para serem ativadas pela TV, um dos recursos extras para tornar a vida mais fácil. E, como outro grande diferencial, os assistentes virtuais podem ser acessados a qualquer hora, sem a necessidade de direcionar um comando a um ou a outro: a IA da TV se encarrega de escolher a melhor resposta para a demanda, consultando todos os recursos disponíveis. Um verdadeiro salto tecnológico.

Efeito UAU!

Falando da imagem fora de série, o processador Alpha 9 de quarta geração com IA, desenvolvido pela LG, mais potente do que o modelo anterior, é o responsável por causar esse “efeito UAU” nas TVs da marca. Ele está presente nas novas famílias Z1, G1 e C1, apresentadas na Consumer Electronics Show (CES) 2021, a gama com telas OLED mais completa já oferecida pela marca. “É uma linha desenhada para proporcionar as melhores experiências, não importando o que você está assistindo”, destaca Pedro Valery, executivo de Produtos TV da LG Brasil.

O processador traz uma tecnologia inovadora capaz de determinar o conteúdo que está na tela, analisá-lo, mapear os diversos elementos da imagem e até mesmo os detalhes mínimos da cena, de modo a ajustar a exibição levando em conta o gênero do conteúdo e a quantidade de luz ambiente da imagem, alcançando clareza, detalhes e realismo muito mais extraordinários.

A marca ainda incorporou vários recursos exclusivos no processador, que permitem rodar camadas de deep learning (aprendizado de padrões e modelagem de grandes quantidades de dados), aplicando esses conceitos às cenas em tempo real. O recurso AI Picture Pro reconhece rostos e corpos na tela de forma e diferenciar os elementos em primeiro e segundo plano na imagem, processando cada objeto de forma independente. O resultado é um efeito tridimensional, muito mais realista, com melhorias nos objetos – seja em texto ou imagem – e na iluminação. É uma realidade amplificada, nunca antes vista!

Telas OLED – qualidade única e incomparável

Aprimoradas pela LG há anos e presentes na linha premium de TVs da fabricante desde 2013, as telas OLED proporcionam imagens de altíssimo padrão e de aspecto muito mais realista, com mais brilho em relação a outras tecnologias existentes hoje no mercado, e têm definição que permite enxergar os detalhes mais sutis. E os tons com pretos puros conferem alta sensação de profundidade e nitidez.

O nível de detalhamento das cenas é outra das muitas características proporcionadas por essa tecnologia diferenciada da LG, que é muito superior, nesse aspecto, em relação a telas LED e LCD, seja com a resolução 4K ou 8K.

Para otimizar ainda mais a incrível performance do Alpha 9, a LG também redesenhou toda a interface dos aparelhos, baseada no sistema operacional WebOS, que ganhou uma nova versão com uma plataforma ainda mais intuitiva, para uma tela mais atrativa e fácil de navegar, centralizando seus principais conteúdos de TV aberta, streaming, entretenimento e descobertas em um só lugar.

Sons com experiência imersiva

A parte de som não foi esquecida e é um capítulo à parte: o novo processador da LG traz incorporada uma nova versão da tecnologia AI Sound Pro, com duas grandes novidades. A primeira delas é o Virtual Surround 5.1.2, também capaz de identificar elementos na cena exibida, direcionando o som por meio dos alto-falantes integrados, em uma experiência imersiva.

Outra das novidades é o recurso chamado Auto Volume Leveling, que mantém o volume uniforme, identificando cenas diferentes com mais ou menos falas, ruídos ou barulhos em determinado filme ou série ou mesmo nas trocas de canal ou entre aplicativos de streaming. Uma verdadeira experiência de cinema.

E não para por aí: o controle remoto Magic Remote, desenvolvido pela LG e presente na gama superior de TVs da marca, complementa a incrível experiência do usuário, sendo capaz de controlar a TV de maneira mais rápida e intuitiva, funcionando como um cursor – o que também pode ser feito via aplicativo, no smartphone.

A melhor tecnologia e a mais inteligente desenvolvida para agradar a todos os consumidores brasileiros.