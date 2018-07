Evento deve ocorrer em setembro em São Francisco. Ingressos estão à venda

LOS ANGELES – A próxima conferência de desenvolvedores do Facebook será realizada no dia 22 de setembro em São Francisco, segundo a empresa anunciou nesta quinta-feira, 25, em comunicado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

No evento, chamado f8, para o qual os ingressos já estão à venda, serão conhecidos os planos da empresa para os próximos anos. Em edições anteriores esta reunião se caracterizou por anunciar algumas das novidades que potencializaram o uso da rede social.

Na última conferência, realizada em abril de 2010, o fundador e principal executivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou o botão “curtir”, agora constantemente utilizado pelo público do site.

Desde então, os internautas podem compartilhar seus conteúdos preferidos com um simples “click”, sejam páginas que visitem ou serviços que utilizem.

Muitos internautas pediram através de grupos na rede social a criação de um botão com o significado inverso, o “não curtir”.

Também em abril de 2010, foi criada a ferramenta “Open Graph”, que reúne informações sobre os sites nos quais o usuário navegou recentemente e as exibe tanto em seu perfil no Facebook como em outros lugares da rede.

Naquele momento, a rede social contava com cerca de 400 milhões de usuários, um número que praticamente dobrou desde então.

Segundo meios da imprensa especializada, a expectativa é que as novidades desta conferência estejam relacionadas com os créditos do Facebook, aplicação usada pela rede social para comprar produtos através do site.

/EFE