Por Clair Cain Miller

O celular conectado à internet que temos no bolso sabe muita coisa a nosso respeito, como endereço, nossa lista de contatos de e-mail e números de cartão de crédito. Como podemos confiar que ele vai manter tudo isso em segredo?

TRUSTe, empresa que dá aos sites da internet o selo de aprovação da sua privacidade, começará a operar também com sites e aplicativos de celulares. A empresa certifica websites, e agora os sites de celulares, de modo a garantir que eles processem informações pessoais e particulares adequadamente; se os sites são aprovados no teste, podem exibir o selo TRUSTe de aprovação.

De acordo com a companhia, as empresas que estampam o selo TRUSTe nos seus websites observam um crescimento das vendas, às vezes de mais de 25%. Isso vale especialmente para o caso de websites menos conhecidos que os consumidores não sabem se são confiáveis.

O processo de certificação é um pouco diferente para os sites de celulares, disse Chris Babel, diretor executivo da TRUSTe. As pessoas estão preocupadas com sites e aplicativos com informações que possam identificá-las, como nome, endereço e data de nascimento.

Estão preocupados também com os serviços de localização geográfica, se as empresas de Internet conseguem rastrear onde elas estão e se partilham essa informação com outras empresas. E como muitos aplicativos tiram informação dos telefones, como entradas em calendário, as pessoas não sabem exatamente que informações os aplicativos conseguem acessar.

Grandes empresas, como Best Buy, Facebook, eBay, Pfizer e Microsoft exibem o selo TRUSTe nos seus websites, como também muitas pequenas empresas. Durante o período de testes no serviço de telefonia móvel, Yelp, WebMD e o Weather Channel receberam o selo de certificação da TRUSTe o postaram nos seus sites e aplicativos de celulares.

A TRUSTe consultou empresas de Internet, a Interactive Advertising Bureau e outras para adotar as diretrizes de privacidade de celulares, disse Chris Babel (a TRUSTe não faz avaliação da segurança do site, como no caso de se inserir o número do cartão de crédito num site de venda por meio de telefone celular).

A companhia testa cada aplicativo usando métodos manuais e automáticos em diferentes telefones, plataformas e operadoras para ver o que ocorre com informações pessoais como localização, e se essa informação é partilhada com terceiros. Ela opera através de um catálogo de exigências regulatórias e de privacidade.

A TRUSTe utiliza tecnologia do DeviceAnywhere, serviço de teste de telefones celulares, que cria um telefone virtual para as pessoas poderem ver como um aplicativo agiria. A TRUSTe cria contas com endereços de e-mail, por exemplo, para ver se algum Spam ou solicitações são mostradas na Entrada de e-mails.

Os selos serão grandes o bastante para serem vistos no celular e se o usuário clicar nele, pode ler mais informações sobre como o site ou o aplicativo gerencia as informações pessoas.

Clicando novamente, pode depositar uma queixa junto à TRUSTe. A TRUSTe, que no início era uma empresa não-lucrativa, recebe um pagamento entre três mil a centenas de milhares de dólares por ano dos mesmos websites que ela policia. O que suscitou dúvidas sobre possíveis conflitos de interesse.

“Nosso selo e nossa marca são tudo para o consumidor, e se violarmos isso, os consumidores vão perder a confiança em nós e deixar de comprar mais, de modo que a proposta desaparece”, disse Chris Babel. A TRUSTe recusou 10% das empresas que se candidataram por que não se enquadraram nos padrões, disse ele.