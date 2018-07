Em sua terceira edição no Brasil, a Campus Party reunirá 6 mil pessoas no Centro de Exposições Imigrantes, esquentando o devagar mês de janeiro. Entre os dias 25 e 31 de janeiro, o evento sediará palestras, debates e oficinas sobre programação, fotografia, software livre, games, robótica e mídias sociais, entre outros temas. A edição de 2009 está dividida em quatro áreas (ciência, entretenimento digital, criatividade e inovação) e contará com a mesma conexão do ano passado, de 10 Gbps, para o pessoal se fartar de tanto baixar conteúdo. Para quem não comprou um dos ingressos (que custavam R$140), a festa também terá uma área de atrações gratuitas, a Campus Futuro.

Lawrence Lessig, fundador do Creative Commons, Scott Goodstein, coordenador da campanha de Barack Obama nas eleições de 2008, e Kevin Mitnick, ex-cracker que hoje trabalha na área de segurança na web para empresas, estão entre os palestrantes internacionais. O Link também estará por lá não apenas na cobertura, mas também em algumas mesas de debate, com o colunista Pedro Doria e o editor Alexandre Matias.

Para esse ano, a organização da festa promete que a conexão será tão rápida quanto o prometido e também que a discussão será mais politizada (apesar das mesas que abarcam também o lado técnico). Prova desse esforço é o espaço Campus Fórum, que terá discussões sobre quatro projetos em andamento: o Marco Civil regulatório da web, a renovação da Lei de Direito Autoral proposta pelo Ministério da Cultura, a inclusão digital de deficientes e o controle da pedofilia, e, por fim, a universalização da banda larga.

“É um esforço para ver todos esses projetos, que são cruciais para o nosso desenvolvimento, aprovados”, explica Marcelo Branco, o organizador da festa brasileira, em entrevista ao Link. No entanto, ao contrário dos últimos dois anos, marcados pela oposição à Lei Azeredo e sua ideia de vigilantismo em cima da web, a Campus Party desse ano tende a ser mais otimista quando se trata de políticas públicas. O motivo? O final da formulação do Marco Civil, a primeira legislação brasileira de internet, que define os direitos (antes dos deveres) dos internautas. O rascunho do texto deve ser apresentado na festa.

Para Branco, a Campus Party brasileira se firma, três anos após a primeira edição, como uma festa peculiarmente brasileira. Enquanto a Espanha, seu lar original, tem a comunidade dos gamers disparada como a mais atuante, por aqui ganharam espaço as turmas do software livre e da web 2.0. “E o legal é que todas convivem e se misturam muito bem”, finaliza.

Para ver a programação completa, vá até o site oficial da festa. Para facilitar, separamos alguns dos destaques:

Dia 25 (segunda-feira)

23h59 – Contagem regressiva para o início da Campus Party

Dia 26 (terça-feira)

10h30 – Debate: como celulares, smartbooks e netbooks irão modificar a forma como acessamos a rede?

13h – Palestra: Kevin Mitnick, cracker mais famoso dos EUA que hoje trabalha para grandes empresas, falando sobre segurança na web.

Dia 27 (quarta-feira)

11h30 – Debate: O streaming é o ponto final do download?

13h – Scott Goodstein, estrategista da campanha Obama, fala sobre o uso de mídias sociais em campanhas políticas

Dia 28 (quinta-feira)

13h – Palestra: Marcos Galperin, criador do Mercado Livre, fala sobre sua experiência na web.

15h45 – Debate: Como garantir a liberdade de expressão na internet, no Brasil?

19h – Marcelo Tas conversa com um quilombola e um índio sobre os fenômenos que surgem na rede, como a maior presença das classes C e D na web.

Dia 29 (sexta-feira)

13h –Debate: Federico Casalegno, diretor do MIT, lidera discussão sobre como a mobilidade virtual interfere no mundo físico e digital das pessoas.

19h – Palestra: Lawrence Lessig, criador do Creative Commons, fala sobre o futuro das redes de compartilhamento.

Dia 30 (sábado)

10h – Palestra: Viva (legalmente) de invadir sistemas

13h – Palestra: Marcos Figueiredo, o astronauta brasileiro, defende a inclusão digital no Brasil por meio de telecentros.

15h45 – Debate: Blogs e política – como se misturam em ano eleitoral?

Dia 31 (domingo)

Encerramento da festa.