Entre palestras, oficinas e debates, algumas atrações merecem destaque na abertura das exposições da Campus Party, a partir de hoje. A terça-feira começa cedo para os campuseiros, logo às 9h, e segue com programação até as 23 horas. Nesse dia lotado de eventos, a palestra mais aguardada é a do mais famoso cracker dos Estados Unidos, Kevin Mitnick, que passou cinco anos preso por conta de uma histórica fraude financeira e hoje usa sua experiência para dar dicas de segurança na web. A fala dele, ‘A arte de enganar’, acontece às 13 horas no palco Momento Telefônica, o principal do evento. Estaremos postando ao vivo de lá, no blog ‘Link Tempo Real’.

Antes disso, às 10 horas, professores do ITA e da UNESP debaterão sobre a área da robótica. Ainda obscura para muitos, o setor é um dos que mais vem se desenvolvendo no Brasil. Meia hora depois, uma mesa tratará das mudanças que o uso de dispositivos móveis trás para o futuro da internet. Já das 11h até o meio dia, uma oficina ensinará como as mídias sociais podem ajudar no trabalho de criação de um roteiro.

Já na parte da noite, às 20h, uma mesa fala sobre o uso da web 2.0 por ONGs, enquanto uma oficina ensina a montar uma antena wireless com equipamentos baratos (21h30). Para se guiar melhor, o melhor é conferir a agenda completa no site do evento. Afinal, são 500 horas de programação de hoje até domingo.