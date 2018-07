Um app de iPhone que tem a missão de ajudar os católicos a se confessarem e encorajar a volta de ex-praticantes da religião foi aprovado pela Igreja Católica nos Estados Unidos. O programa se chamará Confession (ou Confissão) e é o primeiro do tipo a ser aprovado pelas autoridades cristãs. A descrição diz que ele fornece um “exame personalizado da consciência de cada usuário”.

“Nosso desejo é o de convidar os católicos a se engajarem na fé através da tecnologia digital”, disse Patrick Leinen, um dos três funcionários da Little iApps, localizada em South Bend, Indiana. Tomando as palavras do papa Bento XVI, queremos oferecer um projeto que realmente seja um ‘serviço da nova mídia ao mundo’”.

A companhia disse que o conteúdo do app foi desenvolvido com a ajuda dos reverendos Thomas Weinand, líder da Conference of Catholic Bishops, e Dan Scheidt, pastor da igreja Queen of Peace, em Indiana. Segundo eles, o app não foi feito para substituir a confissão tradicional, mas para ajudar católicos que não se sentem confortáveis em falar com padres (com os quais eles precisam conversar para conseguir a absolvição dos pecados, entretanto).

“O aplicativo foi oficialmente aprovado pelo Bispo Kevin Rhodes, de Indiana”, diz Weinand, que afirma que o app já resgatou pelo menos um ex-fiel à proposta católica. O programa custa US$1,99 e está disponível no iTunes.

