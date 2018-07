Empresa anti-pirataria produz relatório que mostra que downloads ilegais continuam sendo feitos do Capitólio

SÃO PAULO – Em dezembro de 2011, mesma época em que debates sobre a lei antipirataria Sopa fervia no Congresso americano – e no mundo –, o TorrentFreak listou uma série de livros e filmes protegidos por copyright baixados em computadores do… Congresso americano. Meses depois, o cabeça do site Megaupload, Kim Dotcom, também disse maliciosamente que membros do governo americano (principalmente do Departamento de Justiça e do Senado) eram grandes usuários site acusado de armazenar conteúdos pirateados em seu site. A Sopa caiu, Dotcom ainda está em prisão domiciliar e o Congresso americano continua baixando torrents a todo vapor.

FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Saiu nesta semana uma nova lista que agrupa downloads de torrents feito entre outubro e novembro em IPs que apontam para o Capitólio. O relatório foi feito pela empresa ScanEye, que mantém um trabalho internacional contra pirataria.

Na lista, episódios das séries Glee, CSI, The Middle, Dexter, Supernatural, The Voice, Person of Interest, The Walking Dead, 30 Rock e Game of Thrones. Entre os filmes, títulos como o último sobre o Batman (The Dark Knight Rises), Life of Pi (A vida de Pi, 2012), Tron: Legacy (2010), The Smurfs (2011); e ainda, curiosamente, títulos que nem saíram no cinema como The Good Dinosaur (2014) e Bad Santa 2, previsto para este ano.

