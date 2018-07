Empresa tem até dia 21 para esclarecer dúvidas sobre nova política unificada de privacidade da empresa

WASHINGTON – Dois líderes do Congresso dos Estados Unidos pediram, nessa quinta-feira, 9, mais explicações ao Google sobre as mudanças que a empresa implementará a partir de março em sua política de privacidade.

Mudanças permitirão que Google tenha acesso a mais informações privadas dos usuários e ofereça mais informações sensíveis aos anunciantes. FOTO: Truth Leem/REUTERS

A presidente da subcomissão de Comércio da Câmara de Representantes, Mary Bono Mack, e o democrata de maior categoria nesse comitê, George Butterfield, enviaram uma carta ao principal executivo da companhia, Larry Page, com um extenso questionário sobre as mudanças e fixaram o próximo dia 21 como prazo para obter respostas.

Os congressistas se reuniram com representantes do Google na semana passada, mas, nessa quinta-feira, indicaram necessitar de mais detalhes sobre as mudanças na coleta e no uso de informações privadas dos usuários.

Na carta de quatro páginas, Mack e Butterfield assinalam que existe uma “confusão” sobre o tempo que o Google requer para responder a solicitações dos usuários para, por exemplo, eliminar os e-mails dos sistemas do servidor.

Os legisladores também expressaram preocupação com a ideia de obtenção e arquivamento dos sites visitados pelos usuários mediante sua conta no Google, para assim facilitar a propagação de anúncios publicitários.

“Embora por muitas razões alguns usuários prefiram receber anúncios com base em suas buscas na internet, muitos consideram que o histórico de busca pode ser informação sensível e deveria permanecer inacessível”, disseram na carta.

Os legisladores definiram como “sensível” qualquer informação relacionada com o histórico médico, origem étnica ou racial, crenças políticas e religiosas e orientação sexual dos usuários.

Na lista de perguntas, os legisladores querem saber quais os mecanismos que o Google usará para que os usuários possam manter-se no anonimato e questionam se suas informações estarão protegidas do acesso de funcionários da empresa.

As mudanças em cerca de 60 tipos de serviços e produtos a partir de 1º de março permitirão que o Google tenha acesso a mais informações privadas dos usuários, reduza o controle destes sobre tais dados e ofereça mais informações sensíveis aos anunciantes.

