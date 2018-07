Conheça a blogosfera brasileira de automobilismo

Faz um tempo escrevi uma reportagem no Link impresso sobre automobilismo na internet - desde coisas 2.0 relacionadas até o perfil digital do Felipe Massa, que na época disputava o título da F1. Pois é hora de atualizá-la com o lançamento de uma “central de blogs”. É a Autosfera, que entrou no ar na 2ª e tem o objetivo de reunir e indexar boa parte do conteúdo sobre carros e corridas produzidos no Brasil na internet.

24/06/2009 | 17h16

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo