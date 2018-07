Susan Bennett gravou a voz de Siri em 2005, sem saber para o que era o projeto FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Nos últimos dois anos, ela respondeu às perguntas de milhões de americanos que usam os dispositivos móveis da Apple, de previsões do tempo a dicas de restaurantes.

Ela é a voz por trás do Siri, o aplicativo de reconhecimento de voz da Apple introduzido ao mundo junto do lançamento do iPhone 4S, em 4 de outubro de 2011. E ela nunca pensou que falaria com mais de 100 milhões de pessoas, todos os dias.

A Apple nunca revelou quem a identidade da voz de Siri, mas a CNN norte-americana divulgou na sexta-feira, 4, que se trata de Susan Bennett, uma moradora do subúrbio de Atlanta que trabalha como dubladora desde os anos 70.

Agora, com a chegada do iOS 7, novas vozes foram incorporadas ao Siri, e Susan achou que era uma boa hora para se revelar.

“Pensei durante muito tempo, porque não queria essa notoriedade, e nem sabia se legalmente podia fazer isso. Mas depois que vi o vídeo do The Verge, decidi que era isso o que eu tinha de fazer”, diz a dubladora, em referência a uma postagem de um site americano que dizia era Allison Dufty a dona da voz do Siri.

As gravações da voz de Susan foram feitas há oito anos, para um cliente não-divulgado, por quatro horas diárias durante o mês de julho de 2005. Na maior parte do tempo, a dubladora tinha de ler frases sem sentido, para que os programadores pudessem usar vogais, consoantes e sílabas inteiras para todo um alfabeto fonético ser construído.

Seis anos depois, quando o iPhone 4S foi lançado, Susan ficou sabendo da novidade por uma amiga. “Ela me ligou dizendo que havia comprado um novo iPhone, e perguntou se não era eu. Liguei meu computador, abri o site da Apple e soube no primeiro segundo. Óbvio que era eu”.

Antes de se tornar dubladora, a música era o principal objeto de atenção da voz de Susan Bennett: na universidade, ela cantou em uma banda de jazz, e depois de se formar, fez turnês como cantora de apoio das bandas de Burt Bacharach e Roy Orbison.

Veja Susan Bennett no vídeo da CNN abaixo: