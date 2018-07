SÃO PAULO – Cortana é o assistente de voz dos aparelhos Windows Phone. O sistema, semelhante ao Siri, da Apple, deve ser apresentado ao público em abril durante a conferência Build, voltada para desenvolvedores da plataforma. Um vídeo vazado nesta terça, 4, mostra o funcionamento básico e o visual do sistema.

Com o mesmo nome do sistema de inteligência de artificial em Halo, jogo da Microsoft, a Cortana pode ser acionada pelo ícone de busca presente no canto inferior direito dos aparelhos Lumia. Ao ser executada pela primeira vez, o assistente se apresenta e pede o nome do usuário, bem como alguns dados e preferências. Assim como o Google Now, o produto da Microsoft promete gerar sugestões automaticamente baseados em dados de contexto, como buscas recentes e localização.

Apesar de não detalhar as configurações do sistema, nem dar alguma ideia de como será a voz de Cortana (será igual à do game?) o vídeo mostra a opção “Quiet hours”, modo que o assistente controla visando não incomodar o usuário. Com opções semelhantes às vistas no iOS, o modo permite silenciar ligações, mas notificar quando a chamada é feito por determinados contatos, e também enviar respostas padrões para um grupo de contatos.

Segundo o site The Verge, o assistente da Microsoft terá acesso também a agenda, menções capturadas pelos serviços de e-mail e informações de voos. A Cortana também fará use de serviços da empresa e parceiros como Bing e Foursquare.