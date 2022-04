Michele Tantussi/ Reuters Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX, adiciona Twitter ao seu portfólio

Agora o mais novo dono do Twitter, Elon Musk já preside quatro empresas das quais ele é o co-fundador. São elas a Tesla (montadora), SpaceX (sistemas aeroespaciais), Neuralink (chips cerebrais) e a The Boring Company (infraestrutura).

O principal negócio do bilionário é a fabricante de carros elétricos Tesla, que tem como missão acelerar a transição mundial para o uso de energias sustentáveis. Já a firma aeroespacial Space X se tornou a primeira empresa privada a enviar astronautas para a órbita terrestre em maio, numa parceria com a Nasa.

As duas empresas foram erguidas com o dinheiro recebido pela venda de outro empreendimento de Musk, o Paypal. A transação rendeu a Musk US$ 165 milhões.

O bilionário também já criou e vendeu a empresa Zip2, de serviços de mapas e localização online.

De acordo com a Forbes, Musk é dono de uma fortuna de US$ 268,2 bilhões, o equivalente a R$ 1,3 trilhão na cotação desta segunda-feira, 15.