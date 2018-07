Depois de meses de rumores, a Apple finalmente tirou o seu tablet da gaveta – e ele parece tão impressionante quando pensávamos. Chamado de iPad, o computador em forma de prancheta tem o design de um iPhone gigante, com quase 700 g, 1 cm de largura e tela de cristal líquido de 9,7 polegadas, contando com conexão wireless em todos os modelos e 3G em alguns. No entanto, não é o aparelho em si o mais impressionante, mas sim a linguagem que ele propiciará, criando uma nova plataforma para a interação com notícias, livros, filmes, games e softwares.

Apresentado como “mágico e revolucionário” pelo diretor-executivo Steve Jobs, o dispositivo fica no meio termo entre um notebook e um smartphone. “Ele é ideal para navegar na internet, mandar e-mail, dividir fotos, ver vídeos, jogar jogos, ler e-books”, afirmou.

O produto, que usa o mesmo sistema operacional do iPhone, tem acesso direto à iTunes Store, para downloads de vídeos e músicas, e também à App Store, a loja de aplicativos do smartphone da Apple.

Além disso, ele se conectará com uma loja de livros eletrônicos, a iBooks Store, lançada em parceria com cinco grandes editoras norte-americanas (Penguin, HarperCollins, Simon & Schuster, Macmillan, e Hachette Book Group). “A Amazon foi pioneira e fez um ótimo trabalho com o Kindle. Mas nós vamos além”, alfinetou Jobs. Os games também terão espaço no novo computador, já que a Electronic Arts está desenvolvendo jogos específicos para a sua interface multitoque.

O preço? 499 dólares para o modelo com 16 gigas, 599 dólares para o de 32 gigas e 699 dólares para o de 64 gigas. Todo iPad tem Wi-Fi e, por 130 dólares a mais, conta também com conexão 3G. O aparelho deve chegar às lojas de todo o mundo em 60 dias (ou 90, para aqueles com 3G). Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Confira o vídeo de divulgação do iPad: