Pronto para laçar novas amizades, guri? FOTO: Reprodução Pronto para laçar novas amizades, guri? FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Bah, tu viste a nova rede social? Não? Guris e gurias, então conheçam O Laçador, uma nova plataforma que pretende ser um reduto gaúcho na internet. Mistura de Facebook (com amigos e interface) e Twitter (pela estrutura de microblog), a rede social é inspirada em uma clássica estátua de Porto Alegre, e quer unir o povo gaudéiro em um só site.

“Esperamos que através d’O Laçador seja possível compartilhar momentos, recordações, ideias, interesses e outros assuntos, no Pampa, nas Missões, na Campanha, no Litoral, na Serra, na Fronteira, no Interior e na Capital”, diz a rede social em sua página oficial, olacador.rs

Tudo começou com uma fanpage no Facebook, que tem mais de 12 mil fãs. Criada recentemente, a rede social adapta ao imaginário gaúcho ícones da internet. Os emoticons e emojis, por exemplo, viraram “emotchês”, com destaque para ícones do Internacional, do Grêmio e de uma cuia de chimarrão. O botão de curtir, por sua vez, virou “Achei tri!”, e as hashtags mostram as tendências no Rio Grande do Sul – afinal, nem só o papa é pop. É possível ainda “laçar” novas amizades, segundo diz o próprio site.

Apesar de ser uma digna rede farroupilha, O Laçador também permite a entrada de forasteiros. Este repórter paulista, por exemplo, conseguiu fazer seu próprio cadastro sem precisar mostrar que sabe cantar “Amigo Punk” ou qualquer uma das canções dos Engenheiros do Hawaii (ainda bem!).

E aí, deu pra ti?