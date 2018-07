Além de estrear novo site, o Link também inaugura hoje uma nova leva de blogs sobre tecnologia e cultura digital – que você pode conferir ali na coluna do lado direito da tela. Assuntos diversos, como gadgets e games, compartilharão espaço com temas importantes da internet nesta nova década – do file sharing ao meme, todos ganham uma abordagem mais direta e pessoal. E por aqui, no site principal, daremos uma geral no que foi publicado pelos outros blogs diariamente. Confira abaixo o que já está acontecendo.

Que Mario?: Hugo Chavez chama PlayStation de veneno

Personal Nerd: Ressuscitando seu computador e dando uma geral no PC

LOL: Quando a gente captura um momento indesejado

P2P: FreeAllMusic: solução?

Sempre à mão: Peugeot estuda se tornar operadora de celular na Espanha

Pedro Doria: Será que o Google é maior do que a China?

E não se esqueça de mandar sua sugestão nos comentários. Vale pergunta, dica, pedido de dica, reclamação, elogio… É o seu canal direto com a equipe do Link. Comente!