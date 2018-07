O procurador-geral do Estado de Connecticut, nos Estados Unidos, pediu informações ao Google nessa segunda-feira, 7, sobre se a empresa coletou dados pessoais e corporativos sem permissão por meio de redes de Internet sem fio (Wi-Fi).

Em carta enviada ao advogado do Google, o procurador-geral Richard Blumenthal pediu informações detalhadas sobre quaisquer dados que teriam sido coletados de redes Wi-Fi no Estado e como as informações teriam sido usadas.

No mês passado, o popular site de buscas admitiu que os carros que tiravam fotos de ruas em todo o mundo para o seu serviço Google Street View coletaram, durante anos, dados como e-mails e senhas de redes Wi-Fi abertas.

“A coleta de dados de redes Wi-Fi abertas aqui é muito perturbadora, potencialmente uma invasão de privacidade”, disse Blumenthal em comunicado. “Meu gabinete irá avaliar se houve violação de leis”.

O Google afirmou que continuará cooperando com as autoridades.

Em maio, a companhia afirmou que a coleta das informações foi acidental. O Google pretendia coletar dados sobre centros Wi-Fi para outros serviços de localização.

O Estado do Missouri também abriu um inquérito sobre o caso na sexta-feira, enquanto, no domingo, 6, a Procuradoria-geral da Austrália pediu à polícia do país que abrisse uma investigação sobre a possível quebra de leis de privacidade de telecomunicações pelo Google.

