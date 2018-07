Decisão foi de órgão antitruste do governo dos EUA e é prova da seriedade do processo

SAN FRANCISCO – A Federal Trade Commission, que faz avaliações antitruste nos Estados Unidos, contratou um conselheiro externo para conduzir de sua investigação antitruste sobre o Google, afirmou o presidente da comissão nesta quinta-feira, 26.

A agência, que está conduzindo uma avaliação sobre as práticas de negócios do Google, ainda não decidiu se abrirá um processo contra o maior mecanismo de buscas na internet do mundo, disse o presidente da FTC, Jon Leibowitz.

Segundo ele, a FTC recorreu para fora do quadro de funcionários da agência, por um advogado para conduzir o caso, pela primeira vez em anos, por causa da importância do assunto.

Beth Wilkinson, do escritório de advocacia Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, começará os trabalhos na segunda-feira, 30, disse Leibowitz a um grupo de repórteres durante uma viagem a San Francisco e ao Vale do Silício.

